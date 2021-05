Part des ventes des acteurs immobiliers cotés en hausse de 22% au cours des 9 premiers mois de l’exercice 21

Les 8 principaux développeurs listés considérés sont Brigade Enterprises, Godrej Properties, Kolte-Patil, Mahindra Lifespaces, Oberoi Realty, Prestige Estates, Puravankara et Sobha.

La part globale des ventes de logements des 8 principaux acteurs immobiliers cotés augmente inexorablement en glissement annuel. Selon les dernières données d’ANAROCK, sur le total des ventes réalisées au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2021 (environ 93140 unités) dans les 7 premières villes, la part des 8 premiers acteurs cotés s’élevait à 22% tandis que la part des principaux acteurs non cotés était 18%. Les développeurs sans marque représentaient une part de 60%.

En revanche, sur le total de 2,03 unités lakh vendues dans les 7 principales villes au cours de l’exercice 2017, la part de ces 8 principaux acteurs cotés était la plus faible à environ 6%, tandis que celle des principaux acteurs non cotés s’élevait à 11% et d’autres (sans marque ) avait une part énorme de 83%.

La part accrue de ces 8 principaux acteurs cotés au fil des ans fournit une feuille de route claire de l’évolution des préférences des acheteurs de maison.

Si l’on considère les données de surface de vente totale de ces acteurs selon les présentations de leur entreprise, ils ont vendu ensemble jusqu’à 21,23 millions de pieds carrés de surface au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 2021 (période d’avril à décembre 2020) malgré le premier vague de COVID-19 – en hausse de 2% par rapport à la période correspondante de l’exercice 2020, lorsque 20,88 millions de pieds carrés ont été vendus.

Parmi les acteurs répertoriés, Godrej Properties a vendu le maximum en termes de superficie (environ 6,64 millions de pieds carrés) au cours de cette période, suivi par Prestige Estates, basé à Bengaluru, avec env. 5,04 mn. espace de pieds carrés.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré: «Après le déploiement de politiques structurelles comprenant RERA et GST, la domination des acteurs organisés et de marque a augmenté de façon exponentielle. La demande des acheteurs de maison s’est orientée vers les produits de marque. Les développeurs cotés et les principaux développeurs ont répondu à cette nouvelle demande avec des projets pour les segments abordables et à revenu intermédiaire, plutôt que de jouer uniquement avec la galerie des maisons de luxe. Cet équilibre de l’offre et de la demande a contribué à maintenir la dynamique des ventes pendant la pandémie, lorsque la demande de logements a considérablement augmenté. »

«La part des ventes des 8 principaux acteurs cotés en bourse est passée à 22% d’avril à décembre 2020 – une augmentation importante par rapport à 6% en 2017. Même les principaux développeurs non cotés ont augmenté leur part de 11% en 2017 à 18% maintenant . Il s’agit d’un réalignement majeur et continu de l’offre et de la demande de biens immobiliers résidentiels », a-t-il ajouté.

Source: Données des sociétés cotées et recherche ANAROCK

Les principaux développeurs considérés comme Aparna Constructions and Estates, Assetz Property, ATS Green, Casagrand Builders, Kalpataru, Lodha Group, My Home Constructions, Piramal Realty, Runwal Group, Salarpuria Sattva, Shriram Properties, Signature Global, Sunteck Realty, TATA Housing Development Co ., The Shapoorji Pallonji Group, The Wadhwa Group, VTP Realty et Lodha Group (maintenant connu sous le nom de Macrotech Developers Ltd., coté en avril 2021).

Tendance des ventes des développeurs listés

Les 8 meilleurs joueurs listés ont vendu collectivement environ. 21,23 millions de pieds carrés d’espace résidentiel au cours des neuf premiers mois de l’exercice 21. Les données complètes pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 sont toujours attendues. La ventilation des données sur une base trimestrielle révèle que le T3 FY21 (la période d’octobre à décembre) a été l’un des meilleurs trimestres pour ces joueurs cotés avec une superficie totale vendue augmentant de 77% par rapport au trimestre précédent (T2 FY21 – Juil. -Sept).

Le premier trimestre de l’exercice 21 (avril à juin) – le plus durement touché par le verrouillage national induit par le COVID-19 – a vu env. 5,16 millions de pieds carrés vendus par les 8 principaux acteurs de l’immobilier cotés.Le T2 FY 21 (juillet-septembre) n’a connu qu’une faible augmentation malgré l’assouplissement des restrictions de verrouillage – env. Une superficie de 5,8 millions de pieds carrés a été vendue au cours du trimestre. Cela s’explique également par le fait que la période de “ shraad ” peu propice au cours de ce trimestre incite de nombreux acheteurs à éviter les achats de propriété 10,27 millions de pieds carrés de surface ont été vendus cumulativement par ces 8 principaux acteurs cotés. Au T4 FY21, seuls trois acteurs cotés – Brigade Enterprises, Oberoi Realty et Mahindra Lifespaces Developers – avaient publié leurs données; d’après cela, ils avaient vendu collectivement env. 3,21 millions de pieds carrés dans ce trimestre.

