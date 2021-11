Partage du spectre entre les bandes sur les cartes

Si les directives de partage sont libéralisées et le partage entre les bandes autorisé, il peut y avoir une meilleure utilisation du spectre. Les opérateurs qui disposent d’une bonne quantité de spectre mais ne l’utilisent pas pleinement peuvent envisager des options de partage, car cela générera également des revenus.

Le département des télécommunications (DoT) pourrait envisager de libéraliser les directives de partage du spectre avant la tenue des enchères l’année prochaine. Le partage du spectre, qui permet actuellement aux opérateurs de partager le spectre uniquement dans une bande dans laquelle les deux parties détiennent du spectre, peut être supprimé. Le partage serait autorisé entre les bandes, ont indiqué des sources.

À l’époque où le partage du spectre a été autorisé et des directives formulées, il existait deux technologies – GSM et CDMA – de sorte que le partage n’était pas possible entre les technologies.

Cette distinction n’existe plus. Deuxièmement, le gouvernement n’était pas favorable à la location de spectre et le partage entre les bandes était donc interdit. Des sources officielles ont souligné que ces préoccupations, relatives au partage, ne sont plus d’actualité.

Actuellement, deux opérateurs peuvent partager du spectre s’ils possèdent tous les deux du spectre dans la même bande, disons 900 Mhz ou 2500 Mhz. Si une partie n’a pas de spectre dans ces bandes, elle n’est pas autorisée à le prendre à une autre sur une base partagée, car cela est considéré comme un crédit-bail. Dans de tels cas, le spectre peut être échangé, c’est-à-dire vendu d’une partie à une autre.

Si les directives de partage sont libéralisées et le partage entre les bandes autorisé, il peut y avoir une meilleure utilisation du spectre. Les opérateurs qui disposent d’une bonne quantité de spectre mais ne l’utilisent pas pleinement peuvent envisager des options de partage, car cela générera également des revenus.

Selon SP Kochhar, directeur général de la Cellular Operators Association of India, « Le gouvernement devrait libéraliser le partage du spectre et autoriser le partage entre les bandes. Les distinctions technologiques entre les fournisseurs de services ont disparu depuis longtemps et cette réforme aidera l’industrie et le gouvernement n’a rien à perdre ».

Kochhar a déclaré que le gouvernement devrait désormais envisager les réformes du spectre de manière holistique, ce qui devrait inclure la tarification du spectre, le partage du spectre et l’attribution du spectre de liaison. «Ces problèmes doivent être examinés avant que les enchères 5G n’aient lieu afin que la capacité du spectre back-end et front-end corresponde pour une sortie optimale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.