Partage familial iCloud Photos : une faiblesse flagrante pour Apple

iCloud Photos est probablement l’un des services les plus impressionnants actuellement exécutés par Apple. Il est intégré à tous les appareils iOS, macOS et tvOS (et iCloud.com), et Apple doit synchroniser des milliards et des milliards de photos et de vidéos dans ses centres de données. Aussi bon que soit iCloud Photos, il manque toujours une fonctionnalité de partage familial appropriée pour aider les familles à unifier leurs bibliothèques de photos. Une autre année d’annonces iOS est passée, mais pourtant, nous ne sommes pas plus près de la possibilité pour les familles de partager correctement leurs bibliothèques, en particulier entre les conjoints.

Ce qui manque dans le partage familial de photos iCloud

Bien qu’Apple vous permette de créer des albums partagés dans iCloud Photos, cela ne permet pas aux familles de créer une seule bibliothèque pour toutes leurs photos de famille ou même de donner facilement à une autre personne l’accès pour copier des photos dans leur propre bibliothèque. Pour de nombreuses personnes, l’iPhone est leur appareil photo principal et Apple a donc besoin d’un moyen d’aider les familles à unifier leur photothèque.

Je reçois plusieurs e-mails par semaine de personnes qui ont des difficultés avec le partage familial de photos iCloud. Actuellement, les familles doivent utiliser diverses solutions de contournement pour synchroniser leurs bibliothèques de photos afin qu’elles puissent voir l’intégralité de la bibliothèque principale. Vous devez « désigner » le compte iCloud d’une personne comme « bibliothèque principale », puis tous les autres doivent s’assurer de leur envoyer leurs photos. Même avec cette configuration de bibliothèque principale, il s’agit toujours d’un processus très manuel pour maintenir les bibliothèques à jour. iOS 12 a ajouté une fonctionnalité de « partage intelligent », mais celle-ci est vraiment axée sur les événements et les voyages (par rapport aux photos de tous les jours). Si votre famille est comme la mienne, nous avons beaucoup plus de photos de tous les jours que nous devons partager par rapport aux « événements spéciaux ».

Si vous souhaitez partager vos photos iCloud avec un membre de la famille maintenant, vous devez utiliser différentes méthodes pour le faire, comme AirDrop ou iMessage. Le problème avec ces méthodes est qu’elles sont manuelles, et vous risquez d’oublier de maintenir la bibliothèque principale à jour. Une autre option (ce que j’utilise) est que l’iPhone de ma femme est configuré pour télécharger automatiquement sa pellicule sur Dropbox chaque fois qu’elle se connecte au Wi-Fi. Je vais prendre les photos téléchargées (qui se téléchargent sur mon Mac), puis les fusionner dans iCloud Photos. Cette méthode conserve toutes nos photos dans une « bibliothèque principale » qui peut être exécutée via ma stratégie de sauvegarde. Je dois mentionner que je n’importe que des photos réelles de nos enfants et d’autres choses importantes. Si elle prenait une photo au hasard de quelque chose au magasin, je la jetterais.

Le problème avec cette méthode est que ma femme ne peut pas voir notre photothèque depuis son appareil (pour éditer, partager sur Instagram, commander des photos pour des cartes de Noël, etc.). J’utilisais auparavant Google Photos comme destination de téléchargement secondaire, mais maintenant que la version gratuite a disparu, je ne suis pas sûr de vouloir payer pour un stockage supplémentaire une fois que j’aurai atteint mes 15 Go d’espace libre. Jusque-là, lorsque ma femme veut voir notre bibliothèque, elle lance l’application Google Photos qui est partagée avec son compte. Cette méthode est un hack complet, mais c’est la seule façon pour moi d’avoir nos bibliothèques en un seul endroit, et nous avons tous les deux accès.

Ma femme se connecte actuellement à mon compte Google pour consulter notre bibliothèque, mais même si elle ne voulait pas le faire, Google a résolu ce problème grâce à une fonctionnalité appelée Partage de partenaires.

Vous pouvez partager des photos de personnes spécifiques ou partager des photos à partir d’une date spécifique. Les photos seront partagées automatiquement au fur et à mesure qu’elles seront sauvegardées sur votre compte.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, Google a complètement résolu ce problème avec plusieurs options de partage. Le partage de photos de personnes spécifiques uniquement est très bien fait car le logiciel de reconnaissance faciale de Google est de premier ordre.

Pour être parfaitement honnête, même si j’aime les photos iCloud pour mon propre usage, il y a des moments où j’envisage sérieusement de l’abandonner complètement, d’annuler mon forfait Apple One et d’utiliser simplement Google Photos uniquement pour la fonctionnalité de partage familial. Si cela se produisait, je finirais probablement par regarder Spotify pour la musique également.

Comment Apple pourrait gérer le partage familial de photos iCloud

J’avais de grands espoirs qu’Apple réglerait ce problème avec iOS 15, mais évidemment, cela ne s’est pas produit. À ce stade, nous pouvons simplement espérer qu’Apple résoudra le problème avec iOS 16. Le passage à Google Photos sera une solution facile pour les familles qui ont du mal à garder leurs bibliothèques fusionnées/à jour. À ce stade, cela devient ma recommandation pour les familles qui sont aux prises avec ce problème. Néanmoins, cela annule les avantages qu’iCloud Photos apporte à quelqu’un qui utilise tous les appareils Apple du point de vue de l’intégration et de la confidentialité. Le manque de prise en charge d’Apple pour une véritable solution familiale oblige les familles à envisager des options qui ne sont pas aussi axées sur la confidentialité que les photos iCloud.

Connectez-vous à un autre compte iCloud Photo pour les comptes de partage familial

Une caractéristique peu connue d’iOS est que vous pouvez utiliser un compte App Store différent de votre connexion iCloud normale. J’en profite car mon historique d’achat d’applications principal est un ancien compte Gmail que j’avais avant qu’iCloud ne soit même un produit. Cette fonctionnalité est liée au partage familial car je partage les achats de ce compte avec le reste de ma famille. Apple pourrait permettre aux utilisateurs qui souhaitent une seule bibliothèque de se connecter à une bibliothèque de photos iCloud différente de celle de leur compte iCloud principal. Dans ma situation, ma femme serait connectée à mon compte iCloud pour prendre des photos. Bien qu’elle puisse “pousser” ma bibliothèque avec des photos aléatoires, je pourrais facilement les supprimer pour garder notre photothèque familiale iCloud exempte de photos dont nous n’avons pas besoin. Je préfère cette solution de devoir tous les traiter manuellement sur mon ordinateur portable.

Partage à partir de la numérisation faciale

Une autre idée pour résoudre ces problèmes de partage familial iCloud Photos serait de désigner les visages que je veux dans la bibliothèque de ma femme. Faire cela signifierait synchroniser les informations faciales sur le partage familial. Comment j’envisage ce travail serait que je pourrais dire que je veux que toutes les photos de ces cinq personnes (ma famille) soient automatiquement ajoutées à ma bibliothèque sur iCloud. Le défaut de cette solution est que je passerais à côté d’autres photos et que je devrais également attendre que son iPhone effectue le balayage facial (cela se produit lorsque l’iPhone est sur le chargeur et le Wi-Fi).

Accès en lecture seule aux photos iCloud pour les familles

Apple pourrait également permettre aux membres de la famille d’avoir un accès «en lecture seule» aux autres bibliothèques connectées au partage familial. Cela permettrait également aux parents de garder un œil sur ce que font leurs enfants. Si cela était activé, je pourrais accéder à la bibliothèque de photos iCloud de ma femme et copier tout ce qu’elle a pris et que je souhaite sauvegarder dans ma bibliothèque. Elle pourrait faire la même chose si elle voulait quelque chose que j’avais pris pour le partager sur Instagram ou l’envoyer pour être imprimé. De toutes les méthodes que j’ai trouvées pour qu’Apple puisse permettre aux familles de partager des photos iCloud, c’est probablement mon option préférée. Cela me donne le contrôle sur ce qu’il y a dans ma bibliothèque, ce qui me permet de le faire à partir d’iOS.

Une autre façon que cela aide est en cas de décès. J’ai longtemps été paranoïaque à l’idée que ma femme perde l’accès à notre photothèque familiale en cas de décès. J’ai une note partagée (protégée par mot de passe) sur la façon d’accéder à mes appareils et quel ami appeler pour s’assurer qu’elle a accès à tout. Si elle avait un accès en lecture à ma bibliothèque avec la possibilité de recopier des photos/vidéos dans sa bibliothèque, nous nous assurerions que quelqu’un y aurait toujours accès.

Conclure

Quoi que fasse Apple pour résoudre ce problème, cela doit être facile. Ma méthode actuelle nécessite un service tiers pour faire le travail. Télécharger les photos de ma femme sur Dropbox n’est pas idéal, mais c’est mieux que de devoir les AirDrop à moi-même. Nous payons également pour le stockage. Nous sommes déjà connectés avec Family Sharing. Il est temps pour Apple de résoudre le partage et la synchronisation des photos et des vidéos des familles, ce qui pose problème depuis la version 1 d’iPhoto. J’espère que nous aurons une résolution en 2022, car je reçois des e-mails chaque semaine sur la meilleure façon pour les familles de partager des photos sur iCloud . Les personnes qui aiment les produits Apple ne devraient pas avoir à utiliser Google Photos pour disposer d’un moyen simple d’avoir une photothèque familiale unifiée.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :