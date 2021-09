Partager la même expérience unit le cœur des gens

in

Chaque fois que deux personnes ou plus partagent la même expérience, comme écouter la même histoire, elles enregistrent le même rythme cardiaque : leurs cœurs se mettent à battre à l’unisson, même s’ils sont physiquement séparés l’un de l’autre.

Il a été découvert par des scientifiques de la City University de New York dans une étude publiée dans la revue Cell Reports, qui a analysé comment la fréquence cardiaque est modulée par un traitement conscient et dépend du centre d’attention.

Cependant, l’équipe de recherche franco-britannique, composée de neuroscientifiques et d’ingénieurs biomédicaux, précise que, si l’attention à l’histoire est relâchée, la synchronicité des rythmes cardiaques est altérée.

Selon l’un des chercheurs, Lucas Parra, dans un communiqué, le rythme cardiaque accélère ou ralentit en même temps entre plusieurs personnes unies par la même expérience, car nous sommes prédisposés à agir lorsque nous entendons la même histoire.

Le cerveau prévient

Pour cette raison, le cerveau nous dit d'être attentif à ce qui se passe autour de nous puis notre cœur adopte la même fréquence.

Cela explique également pourquoi les fluctuations de la fréquence cardiaque sont les mêmes chez les personnes qui entendent la même histoire : en raison de la pleine conscience et de la connexion entre le cerveau et le reste du corps.

Selon les auteurs de cette recherche, le cerveau fait partie du corps et non un ordinateur isolé de son environnement organique : cette étude confirme que les interactions humaines sont plus en jeu que la simple physiologie.

« Les gens croient que chacun réagit au monde à sa manière. Mais la réalité est que nos cœurs réagissent de manière très similaire lorsque nous écoutons des histoires. Nous sommes tous humains », ajoute un autre des chercheurs, Jens Madsen.

Voyage sous-marin

L'équipe de recherche a réalisé quatre expériences. Dans le premier, les participants ont écouté un livre audio de vingt minutes de l'œuvre de Jules Verne, "20 000 lieues sous les mers".

Les chercheurs ont découvert que, pendant le temps de la narration, les fréquences cardiaques des participants à l’étude étaient synchronisées, quel que soit l’endroit où ils se trouvaient.

Ils ont également constaté que la plupart montraient des augmentations et des diminutions de leur fréquence cardiaque aux mêmes points du récit.

Être distrait, mauvais

Dans la deuxième expérience, les volontaires ont regardé de courtes vidéos pédagogiques sans aucun contenu émotionnel, et les chercheurs ont observé que leurs fréquences cardiaques partageaient à nouveau des changements similaires.

Cependant, cette fois, on leur a demandé de revoir les vidéos, mais cette fois en comptant à rebours dans leur esprit, ce qui a causé une distraction.

Lorsque cela s’est produit, tous les participants ont enregistré une baisse de la synchronisation de la fréquence cardiaque, confirmant l’importance de l’attention pour que l’harmonisation se produise.

Meilleurs souvenirs

Dans la troisième expérience, les volontaires ont écouté des histoires d'enfants, certains pendant qu'ils étaient attentifs et d'autres pendant qu'ils étaient distraits, et on leur a demandé de se rappeler des faits tirés des histoires : ils ont découvert qu'un meilleur timing assurait un meilleur rappel de l'histoire.

Une dernière expérience audio a également mesuré les fréquences cardiaques de 19 patients souffrant de troubles de la conscience, qui avaient été hospitalisés pour un diagnostic neurologique.

Les chercheurs ont découvert que les changements dans la fréquence cardiaque des patients étaient en corrélation avec ceux de volontaires sains qui avaient entendu les mêmes histoires. Et même que l’état de coma d’un de ces patients s’est amélioré au bout de six mois.

Fréquence cardiaque

Les modèles de fréquence cardiaque fluctuent dans de nombreuses conditions, notent les chercheurs : par exemple, la méditation abaisse votre fréquence cardiaque, tandis que la surprise l'augmente. La nouvelle recherche confirme que l'écoute d'histoires affecte également la fréquence cardiaque.

Ces changements se produisent de manière synchrone entre les personnes qui écoutent la même histoire individuellement, pas seulement en groupe, ce qui indique que le traitement cognitif de l’histoire nous affecte à un niveau physiologique différent de la dynamique relationnelle.

En outre, la recherche a également établi que les récits n’affectent pas la fréquence respiratoire. Et que des changements dans le schéma de fréquence cardiaque se produisent également chez les patients souffrant de troubles de la conscience, lorsque des récits audio sont diffusés.

Ces fluctuations pourraient être des indicateurs efficaces du niveau de conscience et fournir des outils pour déterminer le pronostic, concluent les chercheurs.

Prudence

Cependant, l'équipe de recherche pointe les limites de son travail : seulement entre vingt et trente sujets ont été étudiés au total, il faudra donc vérifier les résultats dans des cohortes plus importantes pour confirmer qu'il s'agit d'un phénomène général.

Il faudra aussi réaliser des scanners cérébraux, pour s’assurer que les histoires sont bien à l’origine de la coordination des rythmes cardiaques.

Référence

Le traitement conscient des stimuli narratifs synchronise la fréquence cardiaque entre les individus. Pauline Pérez et al. Cell Reports, volume 36, numéro 11, 109692, 14 septembre 2021. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109692

