Partager la vidéo de Lizbeth Rodríguez “ma première fois avec trois”

Lizbeth Rodríguez partage la vidéo “ma première fois avec trois” | Instagram

Le conducteur, actrice, la célébrité Instagram et l’un des personnages les plus controversés des réseaux sociaux Lizbeth Rodríguez a partagé un vidéo où il a peu révélé son expérience, “ma première fois à trois”, laissant plus d’un de ses followers un peu étonné.

Alors que Lizbeth est connue pour être une personnalité publique qui a été constamment impliquée dans différentes controverses, elle est également connue pour aimer les séances photo, à chaque occasion qu’elle a, elle essaie de mener ce type d’activités.

En tant que personnalité célèbre, elle a toujours des activités à faire, puisqu’elle n’est pas seulement l’animatrice de l’émission “Secrets“Là où elle expose tous les infidèles, c’est le même format qu’elle avait lorsqu’elle travaillait à Badabun, seulement maintenant elle a un autre titre, mais elle est assez connue pour ce projet qu’elle a commencé.

A lire aussi : Astuce pour bloquer votre WhatsApp afin que personne ne vous espionne

La vidéo qu’il a partagée sur Instagram il y a deux jours est devenue populaire auprès de ses fans qui ont beaucoup réagi dans sa boîte de commentaires et nous avons également trouvé plus de 160 000 vues.

“Ma première fois avec trois” écrit-il Lizbeth Rodriguez Dans la description de la vidéo, il a sûrement imaginé ce type de titre pour attirer l’attention de ses followers, ce qui a beaucoup fonctionné car, puisqu’il s’agit d’un double sens, la curiosité de connaître le contenu de la vidéo due au titre est immédiate .

Loin de penser de manière pécheresse, la jeune comédienne a évoqué ses photographes, Lizbeth a mentionné que la séance se tiendrait dans le “désert des lions” qui est un parc national portant ce nom, anciennement appelé “Le désert de notre dame de le Carmen dans les montagnes de Santa Fe”.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Cet endroit est un ancien couvent qui se trouve à Mexico, dans la délégation Cuajimalpa de Morelos, c’est un bel endroit que vous pouvez visiter et pour pouvoir faire des séances photographiques comme celle réalisée par l’équipe youtuber vous devez payer un frais tels que Ils lui ont fait savoir une fois qu’ils sont entrés dans l’endroit.

Depuis 20 semaines que nous voyons le résultat de cette séance, ce sont des photographies impressionnantes qui ont été prises avec les tenues d’un créateur de mode bien connu qui l’a accompagnée et lui a prêté ses créations pour les porter lors de sa séance.

Un lieu magique pour capturer la beauté de la nature et de la jeune célébrité, travailler avec des professionnels est quelque chose que Lizbeth fait très bien, qui dépasse de plus en plus sa propre qualité et son professionnalisme.