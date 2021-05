Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 18 mai

Les pairs asiatiques s’échangeaient en territoire positif pendant les premières heures de négociation, malgré la clôture négative de Wall Street hier. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, astucieux, cours de l’action EN DIRECT: Les indices boursiers de référence ont augmenté lundi. S&P BSE Sensex se situe désormais à 49 580 points tandis que l’indice Nifty 50 est à 14 923. Les services financiers ont aidé à la hausse lundi, Bank Nifty ayant bondi de 4% au cours de la journée. Mardi matin, SGX Nifty a progressé de 150 points, laissant présager un nouveau départ positif pour les marchés boursiers nationaux. Les pairs asiatiques s’échangeaient en territoire positif pendant les premières heures des échanges, malgré la clôture négative de Wall Street hier. Les investisseurs étrangers ont continué à vendre des actions nationales tandis que les investisseurs nationaux injectent des fonds.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a déclaré dans son bulletin mensuel que le plus gros coup qui ressort de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus est le choc de la demande, tandis que l’offre reste mieux positionnée. La perte de mobilité, les dépenses discrétionnaires et l’emploi sont parmi les principales préoccupations émergentes. Cependant, le bulletin de la RBI reconnaît que la perte de dynamique de croissance n’est pas aussi grave qu’à cette époque il y a un an, lorsque le pays avait été témoin d’un verrouillage induit par Covid. Selon le bulletin RBI, la performance de l’entreprise, quant à elle, se positionne pour un tournant dans le cycle économique. L’ensemble initial de résultats déclarés par 288 sociétés indiennes cotées pour le trimestre de mars marque un changement distinct par rapport aux trimestres précédents, la croissance du chiffre d’affaires prenant de l’importance de manière générale, a déclaré la RBI.

