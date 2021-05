Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 12 mai

Après avoir brisé une frénésie de gains de quatre jours, Sensex se situe maintenant à 49 161, tandis que l’indice plus large Nifty 50 à 14 850 niveaux. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 ont une fois de plus vu un début négatif mercredi, le jour de l’expiration hebdomadaire. Après avoir brisé une frénésie de gains de quatre jours, Sensex se situe maintenant à 49 161, tandis que l’indice plus large Nifty 50 à 14 850 niveaux. Les tendances sur SGX Nifty ont signalé une ouverture négative pour les indices phares. Les marchés boursiers asiatiques ont accusé un retard mitigé dans les premiers échanges mercredi, le Nikkei 225 du Japon augmentant de près d’un demi pour cent. L’indice Topix était plat. L’indice Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,09%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont fini plus bas. L’indice Dow Jones Industrial était en baisse de 1,36 pour cent tandis que le S&P était en baisse de 0,87 pour cent. Le Nasdaq a reculé de 0,09%.

L’agence de notation mondiale Moody’s a fortement réduit mardi ses prévisions de croissance en Inde pour FY22 à 9,3% contre 13,7% estimées en février, déclarant que la grave deuxième vague d’infections à coronavirus «ralentira la reprise économique à court terme et pourrait peser sur la croissance à plus long terme. dynamique”.

