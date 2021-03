Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 15 mars

En outre, tous les regards seront tournés vers la réunion de la Réserve fédérale américaine prévue les 16 et 17 mars 2021. Image: Reuters

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire positif lundi, après avoir gagné près de 1% la semaine dernière. Les participants au marché réagiront aux données d’inflation IIP et IPC qui sont arrivées après les heures de marché vendredi. Les principaux indices ont suivi les actions mondiales, la hausse des rendements obligataires américains ayant maintenu la volatilité à un niveau élevé. En outre, tous les regards seront tournés vers la réunion de la Réserve fédérale américaine prévue les 16 et 17 mars 2021. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier de manière mitigée lundi avec le Nikkei japonais en hausse de 0,32% tandis que l’indice Topix a gagné un demi-pour cent . Le Kospi sud-coréen est resté stable à négatif, en baisse de 0,07%. À Wall Street, le Dow Jones Industrial a augmenté pour finir plus haut pour la cinquième journée consécutive vendredi et le S&P 500 a clôturé légèrement en hausse. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,59% pour se terminer à 13 319,87.

L’introduction en bourse de MTAR Technologies Rs 596 crore, qui a été souscrite 201 fois, fera ses débuts en bourse le lundi 15 mars 2021. L’émission a été vendue à une fourchette de prix de l’émission à Rs 574-575 par action de valeur nominale de Rs 10 chacun. Au cours de l’année civile 2021 jusqu’à présent, MTAR Technologies est la neuvième émission publique à être cotée sur les bourses après l’Indian Railway Finance Corporation (IRFC), Indigo Paints, Home First Finance Company India, Stove Kraft, Brookfield India REIT, Nureca, RailTel Corporation of India et Heranba Industries.

Lire la suite