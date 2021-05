Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 31 mai

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, après avoir augmenté le premier jour de la série F&O de juin, cherchent maintenant à démarrer en territoire négatif

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : les indices de référence des marchés boursiers nationaux, après avoir augmenté le premier jour de la série F&O de juin, cherchent maintenant à démarrer en territoire négatif. SGX Nifty était en baisse de 56 points ou 0,36% à 15 436,50 sur la bourse de Singapour lundi matin, faisant allusion à un début d’écart pour Sensex et Nifty. Le BSE Sensex de 30 actions a terminé la séance de négociation de vendredi en hausse de 308 points à 51 423, tandis que le plus large Nifty 50 a clôturé un record à 15 446,90. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient en territoire négatif lundi matin, le Nikkei 225 japonais chutant de 0,71% tandis que l’indice Topix a chuté de plus d’un demi pour cent. Kospi de la Corée du Sud a légèrement baissé de 0,14%. Cependant, les actions américaines ont grimpé vendredi alors que les indices Dow et S&P 500 ont enregistré leur premier gain hebdomadaire au cours des trois dernières semaines. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,19 %, le S&P 500 de 0,08 % et le Nasdaq Composite de 0,09 %.

Le National Statistical Office (NSO) publiera les estimations de croissance du PIB pour le trimestre janvier-mars de l’exercice 21, et les estimations annuelles provisoires pour l’année 2020-21 le 31 mai 2021. Le sondage du 20-27 mai réalisé par l’agence de presse . avec 29 économistes a montré que les perspectives économiques étaient abaissées à 21,6 pour cent par an et à 9,8 pour cent en moyenne pour cet exercice, contre 23 pour cent et 10,4 pour cent respectivement il y a un mois. L’économie devrait alors croître de 6,7 % l’exercice suivant, contre 6,5 % prévu précédemment.

