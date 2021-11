Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 10 novembre 2021

Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges. Le Nikkei du Japon a peu changé. Image: Pixabay

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une vente massive à l’ouverture mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire des F&O. Les contrats à terme astucieux ont atteint 99 points ou 0,55% à 17 981 à la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a perdu 112 points ou 0,19% pour terminer à 60 433, tandis que Nifty a baissé de 24 points ou 0,13% à 18044. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges. Le Nikkei du Japon a peu changé tandis que l’indice Topix a grimpé de 0,13%. Kospi de la Corée du Sud a plongé de 0,61%. Dans le commerce de nuit, Wall Street a clôturé en baisse, mettant fin à un rallye de plusieurs jours de plus hauts records consécutifs de clôture. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 112,24 points, ou 0,31%, à 36 319,98, le S&P 500 a perdu 16,45 points, ou 0,35%, à 4 685,25 et le Nasdaq Composite a perdu 95,81 points, ou 0,6%, à 15 886,54.

Nykaa, détenue par FSN E-Commerce Ventures Ltd, dont l’introduction en bourse a obtenu 81,78 souscriptions, devrait faire ses débuts en bourse le mercredi 10 novembre 2021. En dehors de cela, c’est aujourd’hui le dernier jour pour faire une offre pour l’introduction en bourse de Paytm. De plus, Latent View Analytics, une société d’analyse de données, sera ouverte à la souscription publique le 10 novembre.

