Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 11 octobre 2021

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty envisageaient un départ en baisse lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Ce serait une semaine de vacances raccourcie, et les bénéfices trimestriels des majors informatiques telles que Infosys, Wipro et HCL Technologies, les données macroéconomiques et les tendances mondiales alimenteraient les sentiments sur le marché boursier indien. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient dans le vert, les marchés de Hong Kong étant en tête des gains. Le Nikkei du Japon a augmenté de 1,57% tandis que l’indice Topix a bondi de 1,36%. Les marchés en Corée du Sud sont fermés le lundi pour un jour férié. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, le S&P 500 a terminé en baisse après que les données aient montré une croissance de l’emploi plus faible que prévu en septembre. Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 0,03 % pour terminer à 34 746,25 points, tandis que le S&P 500 a perdu 0,19 % à 4 391,35. Le Nasdaq Composite a perdu 0,51% à 14 579,54.

Après la privatisation historique d’Air India, le gouvernement va maintenant commencer à monétiser ses quatre autres filiales, dont Alliance Air, et plus de 14 700 crores d’actifs non essentiels comme les terrains et les bâtiments, a déclaré le secrétaire du DIPAM, Tuhin Kanta Pandey. Le 8 octobre, le gouvernement avait annoncé que le conglomérat du sel au logiciel Tatas avait remporté l’offre d’achat du transporteur national lourdement endetté Air India pour Rs 18 000 crore.

