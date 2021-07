Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 12 juillet 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse en début de séance lundi.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des actions nationales BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un début positif lundi, après avoir terminé presque inchangés la semaine dernière au milieu d’indices mitigés. Lors de la session précédente, l’indice des 30 actions a perdu 0,35% ou 182 points pour s’établir à 52 386 tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 15 689 points, en baisse de 0,24%. Les investisseurs suivront de près les résultats trimestriels, les annonces de données macroéconomiques (IIP, inflation IPC et inflation WPI), la progression de la mousson, les mises à jour sur la nouvelle variante COVID, l’inflation, les prix du pétrole et les rendements obligataires. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse en début de séance lundi. Le Nikkei 225 du Japon a bondi de 2,19% tandis que l’indice Topix a gagné 2,18%. Le sud-coréen Kospi a progressé de 0,87%. Les trois principaux indices boursiers américains ont atteint des sommets de clôture record vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,3 %, le S&P 500 de 1,12 % et le Nasdaq Composite de 0,96 %.

L’histoire de l’Inde restant “très forte”, l’économie enregistrera une croissance à deux chiffres dans l’exercice budgétaire actuel et le climat de désinvestissement semble également meilleur, a déclaré le vice-président de Niti Aayog, Rajiv Kumar. Il a également affirmé que le pays est bien mieux préparé au cas où il y aurait une vague de COVID, car les États ont également leurs propres leçons des deux vagues précédentes.

