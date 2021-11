Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 12 novembre 2021

Les pairs asiatiques ont été vus se négocier principalement à la hausse au début de la séance après les gains des actions technologiques alors que le Nasdaq Composite rebondissait.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir en territoire positif vendredi, comme suggéré par SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 53,50 points, soit 0,30 %, à 17 980 sur la bourse de Singapour. Le jour de l’expiration hebdomadaire du F&O, le Sensex a glissé sous les 60 000, clôturant à 59 919,69, en baisse de 433,13 points. Le Nifty a abandonné 18 000 niveaux, clôturant en baisse de 143,60 points à 17 873,60. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier principalement à la hausse au début de la séance après les gains des actions technologiques alors que le Nasdaq Composite rebondissait. Le Nikkei 225 du Japon a gagné plus de 1% tandis que l’indice Topix a augmenté de 1,19%. En Corée du Sud, le Kospi a grimpé de 1,22%. Les indices boursiers américains ont terminé mitigés à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 158,71 points, ou 0,44%, à 35 921,23, le S&P 500 a gagné 2,56 points, ou 0,06 %, à 4 649,27 et le Nasdaq Composite a ajouté 81,58 points, ou 0,52 %, à 15 704,28.

Selon Rajeev Misra, PDG de SoftBank Investment Advisers, SoftBank, qui fait partie des investisseurs de premier plan dans l’écosystème indien des start-up technologiques, pourrait investir 5 à 10 milliards de dollars supplémentaires dans le pays en 2022 s’il trouve les bonnes entreprises à la bonne évaluation.

