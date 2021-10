Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 12 octobre 2021

Sous l’effet de la hausse des prix du pétrole, les bourses asiatiques ont chuté en début de séance. L’indice Hang Seng à Hong Kong a plongé de 1,27%.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un départ négatif mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Lors de la session précédente, les indices principaux ont atteint leurs sommets respectifs dans le cadre des transactions intrajournalières. Sensex a gagné 77 points ou 0,13% pour terminer à 60 136, tandis que NSE Nifty 50 a augmenté de 50 points ou 0,3% et s’est établi à 17 945. Sous l’effet de la hausse des prix du pétrole, les bourses asiatiques ont chuté en début de séance. L’indice Hang Seng à Hong Kong a plongé de 1,27%. Le Nikkei du Japon a glissé de plus d’un pour cent, tandis que l’indice Topix a perdu 0,73%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les États-Unis ont terminé en baisse. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 250,19 points, ou 0,72%, à 34 496,06, le S&P 500 a perdu 30,15 points, ou 0,69%, à 4 361,19 et le Nasdaq Composite a perdu 93,34 points, ou 0,64%, à 14 486,20.

Tata Sons tiendra sa réunion du conseil d’administration mardi, ce qui coïncide avec l’obtention par le groupe de l’offre pour le transporteur public Air India. Le conseil d’administration devrait discuter du gain de l’offre d’Air India et des plans du groupe pour le transporteur, tandis que d’autres questions à l’ordre du jour incluent l’incursion numérique du groupe et les progrès de la super application, ont déclaré des sources proches du développement.

