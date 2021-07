Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 13 juillet 2021

SGX Nifty a laissé entendre une ouverture plus élevée pour Sensex et Nifty, en hausse de 118,50 points à 15 806,50 sur Singaporean Exchange

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en hausse lundi. SGX Nifty a laissé entendre une ouverture plus élevée pour Sensex et Nifty, en hausse de 118,50 points à 15 806,50 sur la bourse de Singapour. Les participants au marché réagiront d’abord aux données d’inflation IIP et CPI, qui ont été publiées après les heures de marché. Lors de la session précédente, l’indice des 30 actions a terminé à 52 373, tandis que le Nifty 50 s’est établi en dessous de 15 700. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début des échanges, le Nikkei 225 japonais gagnant 0,75% tandis que l’indice Topix progressait de 0,72%. Le sud-coréen Kospi a grimpé de 0,6%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les indices boursiers américains ont clôturé à leurs plus hauts niveaux jamais atteints. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,36 %, le S&P 500 de 0,35 %, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 0,21 %.

L’indice de la production industrielle (IIP) a progressé de 29,3% en glissement annuel en mai, porté principalement par une base favorable. Alors que l’inflation des prix de détail a chuté de manière inattendue en juin à 6,26% par rapport à un sommet de six mois de 6,30 % en mai, mais est toujours restée au-dessus du niveau de tolérance de la Reserve Bank of India (RBI) pour un deuxième mois consécutif, alors que la pression sur les prix reste élevée dans l’alimentation et les segments de carburant. La production manufacturière du pays a connu une croissance de 29,3 pour cent en glissement annuel à 116,6 au cours du mois de mai.

