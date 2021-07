Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 14 juillet 2021

Aujourd’hui, tous les regards seront tournés vers l’introduction en bourse de Rs 9 375 crore de Zomato

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 regardaient l’ouverture de l’écart mercredi, un jour avant l’expiration des options hebdomadaires. Lors de la session précédente, Sensex a bondi de 397 points ou 0,76% pour terminer à 52 770, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a ajouté 120 points ou 0,76% pour s’établir à 15 812. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient pour la plupart dans le rouge mercredi matin. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,14% tandis que l’indice Topix était stable. Kospi de la Corée du Sud a plongé de 0,26 pour cent. Les rendements obligataires ont bondi et les cours des actions mondiales ont chuté après avoir affiché de nouveaux sommets mardi alors que la plus forte hausse de l’inflation américaine en 13 ans a secoué les investisseurs. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,31 %, le S&P 500 a perdu 0,35 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,38 %.

L’introduction en bourse de Rs 9 375 crore de Zomato, la plus importante de l’Inde cette année, devrait s’ouvrir le mercredi 14 juillet 2021. L’introduction en bourse sera ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 juillet. L’introduction en bourse, qui donnera à Zomato une valorisation de Rs 64 365 crore, est en cours présenté comme le deuxième plus grand depuis l’émission de 10 341 crores de Rs de SBI Cards and Payment Services en mars 2020. Après l’introduction en bourse, la valorisation de Zomato sera supérieure à la capitalisation boursière combinée de cinq sociétés cotées de restauration rapide et de restauration – Jubilant FoodWorks, Burger King Inde, Westlife Development, Barbeque-Nation Hospitality and Specialty Restaurants.

Lire la suite