Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 14 octobre 2021

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi au début des échanges après la publication des données d’inflation de la Chine pour septembre

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devaient atteindre de nouveaux sommets jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Les contrats à terme astucieux régnaient à 83,50 points, soit 0,46%, à 18263,50 sur la bourse de Singapour. Au cours de la session précédente, les principaux indices ont affiché des sommets de clôture record, grâce à l’achat d’actions automobiles et de métaux. Les marchés boursiers asiatiques ont bondi au début des échanges après la publication des données d’inflation de la Chine pour septembre. Les marchés de Hong Kong ont été fermés pour un jour férié jeudi. Le Nikkei du Japon a progressé de 1% tandis que l’indice Topix a progressé de 0,3. Le sud-coréen Kospi a gagné 1,25 pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,53 point à 34 377,81, le S&P 500 a gagné 13,15 points, ou 0,30 %, à 4 363,8 et le Nasdaq Composite a ajouté 105,71 points, ou 0,73 %, à 14 571,64.

Deuxième exportateur de services logiciels du pays, Infosys a battu mercredi les estimations de Street sur tous les fronts dans ses résultats de juillet-septembre. La société a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année entière à 16,5-17,5%, contre 14-16% prévu plus tôt en raison d’un rythme d’activité soutenu et continu. La société informatique Wipro a enregistré une hausse de 17% de son bénéfice net consolidé à 2 930,6 crore de Rs pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. La société avait affiché un bénéfice net de 2 484,4 crore de Rs au cours de la même période il y a un an.

