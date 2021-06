Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 15 juin 2021

Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges, les actions australiennes gagnant plus de 1 %.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 15 835,50 à la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex et Nifty ont rebondi après des creux intrajournaliers et ont atteint des sommets de clôture record. Sensex a terminé à 52 551, tandis que Nifty de NSE s’est établi à 15 811,85. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges, les actions australiennes gagnant plus de 1 %. Le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,82 pour cent tandis que l’indice Topix a progressé de plus d’un demi pour cent. Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,09 pour cent. Les indices boursiers américains à Wall Street ont terminé en demi-teinte lundi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,41 %, le S&P 500 a perdu 0,14 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,29 %.

Les prix mondiaux élevés des matières premières, les carburants automobiles fortement taxés et un effet de base défavorable ont propulsé l’inflation des prix de gros en mai à 12,94%, le plus élevé de la série actuelle avec l’année de base 2011-12, ont montré les données officielles publiées lundi. L’inflation des prix de détail a également atteint un sommet de six mois à 6,30 % en mai, alors que l’inflation alimentaire est revenue, aidée par une hausse de 30,84 % des huiles et graisses, et la pression sur les prix du carburant et de l’éclairage a augmenté (11,58 %).

Lire la suite