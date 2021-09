Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 15 septembre 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse lors des premières transactions mercredi. Le Nikkei japonais a baissé de 1,05%

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en vert mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire de F&O. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 16 points, soit 0,09 %, à 17 407 sur la bourse de Singapour au début des échanges. Lors de la session précédente, l’indice Sensex à 30 actions a terminé 69 points ou 0,12 % en hausse à 58 247, tandis que l’indice Nifty50 a fermé ses portes à 17 380, en hausse de 25 points ou 0,14 %. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse lors des premières transactions mercredi. Le Nikkei du Japon a baissé de 1,05% tandis que l’indice Topix a glissé de 1,41%. Le sud-coréen Kospi a perdu 0,28%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en baisse. Le S&P 500 a chuté de 25,68 points, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 292,06 points et le Nasdaq a chuté de 67,82 points.

Au milieu d’une querelle qui fait rage au sujet des lourdes taxes sur l’essence et le diesel, le Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) délibérera vendredi sur l’introduction de l’essence et du diesel sous le régime de la TPS alors même qu’il est sur le point de régler la question vexatoire de savoir si et comment pour compenser les États pour tout manque à gagner de la TPS au-delà de juin 2022, ont déclaré des sources à FE. Conformément à l’article 279A (5) de la Constitution, le Conseil recommandera la date à laquelle la TPS sera perçue sur tous les produits exclus, c’est-à-dire le pétrole brut, le diesel à grande vitesse, l’essence à moteur (essence), le gaz naturel et le carburant pour turbines d’aviation. .

