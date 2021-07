Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 16 juillet 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient pour la plupart à la baisse vendredi, selon la déclaration de politique monétaire de la Banque du Japon.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient connaître une ouverture plus élevée vendredi. Lors de la session précédente, les indices principaux ont enregistré des sommets de clôture record. Le Sensex à 30 actions a atteint un nouveau sommet de clôture de 53 159 et Nifty 50 s’est établi à 15 924. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient pour la plupart à la baisse vendredi, selon la déclaration de politique monétaire de la Banque du Japon. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de près d’un pour cent tandis que l’indice Topix était en légère baisse. Kospi de Corée du Sud a perdu plus d’un demi pour cent. Dans le commerce au jour le jour, les indices boursiers américains ont terminé principalement en baisse. L’indice Dow Jones Industrial Average a gagné 0,2%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chuté

Zomato, une plate-forme de livraison de nourriture en ligne, qui a lancé mercredi son introduction en bourse de 9 375 roupies, a vu son émission être souscrite près de 5 fois le deuxième jour du processus d’appel d’offres. Aujourd’hui est le dernier jour pour faire une offre pour l’introduction en bourse. La fourchette de prix de l’introduction en bourse de Zomato est fixée à Rs 72-76 par action de la valeur nominale de Rs 1 chacune. Avant l’introduction en bourse, Zomato a levé plus de 4 196 crores de Rs auprès de 186 investisseurs principaux à 76 Rs chacun.

