Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 16 juin 2021

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty se dirigeaient vers une ouverture négative mercredi, comme suggéré par SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 23 points ou 0,15% à 15 831 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, les indices boursiers ont enregistré un record de clôture pour la troisième journée consécutive. L’ESB Sensex s’est établi à 52 773,05 et l’indice Nifty 50 à 15 869,25. Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,27% tandis que l’indice Topix a gagné 0,17%. Kospi de la Corée du Sud a légèrement augmenté d’un demi pour cent. Les indices boursiers américains ont chuté à Wall Street dans les échanges du jour au lendemain avant la réunion de la Fed américaine. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,27%, le S&P 500 a perdu 0,20% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,71%.

Deux autres introductions en bourse – Dodla Dairy et Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) – devraient ouvrir à la souscription mercredi. Avant l’introduction en bourse, Dodla Dairy a attribué 36,46 parts de capital lakh à 18 investisseurs principaux et a augmenté Rs 156,05 crore à la fourchette de prix supérieure de Rs 428 par action. Le 15 juin, le Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS Hospitals) a levé 955,68 crores de roupies auprès de 43 investisseurs principaux.

