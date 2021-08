Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 17 août 2021

SGX Nifty a perdu 7 points à 16 556 sur la bourse de Singapour.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence. SGX Nifty a perdu 7 points à 16 556 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a clôturé à 55 582, gagnant 0,26 %. NSE Nifty 50 a clôturé à 16 563, en hausse de 0,21 %. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la baisse en début de séance mardi, alors même que le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 affichaient des sommets de clôture record. Le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,18% tandis que l’indice Topix a légèrement fléchi. Kospi de la Corée du Sud a chuté de plus d’un demi pour cent. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Dow Jones a bondi de 110,02 points à 35 625,40 et le S&P 500 a gagné 0,26% à 4 479,71. Alors que le Nasdaq Composite a chuté de 0,2% à 14 793,76.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a exclu lundi une réduction des droits d’accise sur l’essence et le diesel pour assouplir les prix, qui ont atteint un niveau record, affirmant que les paiements au lieu du carburant subventionné antérieur posent des limites. L’essence et le diesel ainsi que le gaz de cuisine et le kérosène ont été vendus à des tarifs subventionnés lors du précédent gouvernement UPA dirigé par le Congrès.

