Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 17 juin 2021

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en rouge jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des options. SGX Nifty a perdu 96,50 points ou 0,61% pour s’échanger à 15 679 sur la bourse de Singapour, la Réserve fédérale américaine ayant signalé que de vastes changements de politique pourraient survenir plus tôt que prévu. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé faible à 52 502, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi à la baisse à 15 767. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient également à la baisse après les résultats de la réunion de la Fed américaine. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 1,11 % tandis que l’indice Topix a baissé de 0,62 %. Le Kospi de la Corée du Sud a perdu 0,65%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,77%, le S&P 500 a perdu 0,54% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,24%.

Les responsables de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ont prévu un calendrier accéléré pour les augmentations des taux d’intérêt, ont ouvert des discussions sur la manière de mettre fin aux achats d’obligations en période de crise et ont déclaré que l’urgence sanitaire vieille de 15 mois n’était plus une contrainte essentielle pour le commerce américain. La Fed américaine a signalé que de vastes changements de politique pourraient survenir plus tôt que prévu, les responsables de la banque centrale américaine ont déplacé leurs premières augmentations de taux prévues de 2024 à 2023, 13 des 18 décideurs prévoyant une augmentation des coûts d’emprunt cette année-là et 11 voyant deux quarts de pourcentage. le taux de points augmente, selon ..

