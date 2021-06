Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 18 juin 2021

Les actions asiatiques s’échangeaient de manière mitigée vendredi. Le Nikkei 225 japonais a gagné 0,14%. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir dans le vert vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 70 points, soit 0,45%, à 15 762,50 sur la bourse de Singapour. Lors de la séance précédente, l’ESB Sensex s’est établi à la baisse à 52 323,33 alors que l’indice plus large Nifty 50 a terminé à 15 691. Les actions asiatiques s’échangeaient de manière mitigée vendredi. Le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,14% tandis que l’indice Topix a chuté de plus d’un demi pour cent. Le S&P/ASX 200 en Australie était en hausse de 0,17%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Dow Jones a chuté pour la quatrième journée consécutive et le S&P 500 a terminé en baisse pour la troisième journée consécutive. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,62 %, le S&P 500 a perdu 0,04 %, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 0,87 %.

Aujourd’hui est le dernier jour pour vous abonner aux introductions en bourse de Dodla Dairy et de l’Institut des sciences médicales de Krishna (KIMS). L’offre publique initiale de Dodla Dairy a été souscrite 3,30 fois le deuxième jour de souscription. L’offre publique initiale de Rs 520,17 crore a reçu des offres pour 2 80 50 960 actions contre 85 07569 actions proposées. L’offre publique des hôpitaux KIMS a été souscrite à 56% le 17 juin, car l’offre a reçu des offres pour 80,52 lakh actions contre une IPO de 1,44 crore d’actions.

Lire la suite