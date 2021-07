Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er juillet 2021

Les contrats à terme astucieux se négociaient en baisse de 6 points à 15 741 sur la bourse de Singapour.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé avec prudence jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des options. Les contrats à terme astucieux se négociaient en baisse de 6 points à 15 741 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a perdu 67 points pour terminer à 52 483, et Nifty 50 s’est installé faiblement à 15 721. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient dans une mer profonde de rouge au début des échanges jeudi. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,4% tandis que l’indice Topix a chuté de 0,32%. Kospi de la Corée du Sud a plongé de 0,4 pour cent. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, l’indice S&P500 a atteint un cinquième record consécutif. Au cours de la dernière session du premier semestre de 2021, les indices étaient langoureux et limités à une fourchette, le Dow Jones de premier ordre affichant des gains, tandis que le Nasdaq a légèrement baissé, selon .. Les trois indices ont affiché leurs cinquièmes gains trimestriels consécutifs, le S&P augmentant de 8,2%, le Nasdaq progressant de 9,5% et le Dow Jones augmentant de 4,6%. Le S&P 500 a enregistré sa deuxième meilleure performance au premier semestre depuis 1998, en hausse de 14,5%.

Le déficit budgétaire du Centre en avril-mai a atteint 8,2% du budget prévisionnel (BE) pour l’exercice 2021-22, contre 58,6% un an auparavant, les recettes fiscales et non fiscales ayant connu une poussée massive, portée par une base favorable. . Le gouvernement a également limité ses dépenses en avril.

