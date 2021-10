Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er octobre 2021

Les contrats à terme astucieux ont chuté de 1% ou 176 points à 17 435 sur la bourse de Singapour. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 regardaient à nouveau l’ouverture de l’écart vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux ont chuté de 1% ou 176 points à 17 435 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, les indices phares se sont soldés par des pertes pour la troisième séance de bourse consécutive. BSE Sensex a terminé 286 points ou 0,48% en baisse à 59 126. Nifty 50 a abandonné la barre des 17 700 à la fin de la session d’expiration F&O de septembre, clôturant à 17 618. Après une chute du jour au lendemain à Wall Street, les marchés boursiers asiatiques ont chuté. Les actions australiennes ont mené des pertes, le S&P/ASX 200 chutant de 2,23 %. Au Japon, le Nikkei 225 a chuté de 1,41% tandis que l’indice Topix a perdu 1,8 %. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le S&P 500 a enregistré son pire mois depuis le début de la crise sanitaire mondiale, après un mois et un trimestre tumultueux secoués par les inquiétudes concernant COVID-19, les craintes inflationnistes et les querelles budgétaires à Washington, selon .. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 546,8 points, soit 1,59 %, le S&P 500 a perdu 51,92 points, soit 1,19 %, et le Nasdaq Composite a perdu 63,86 points, soit 0,44 %.

Les actions de Paras Defence and Space Technologies devraient faire leurs débuts en bourse le vendredi 1er octobre 2021. L’émission a été souscrite 304,26 fois du 21 au 23 septembre. La fourchette de prix de l’introduction en bourse a été fixée à Rs 165-175 par action

