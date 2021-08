Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 25 août 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la hausse au début de la séance, après la remontée des indices boursiers américains du jour au lendemain

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir leurs portes en positif mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux se négociaient 75,50 points ou 0,45% de plus à 16 695 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé 403 points ou 0,73% à 55 958 tandis que le NSE Nifty a zoomé de 0,78% pour clôturer à 16 624. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la hausse au début de la séance, après le rallye des indices boursiers américains pendant la nuit. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,35%, tandis que le Topix a bondi de 0,39%. Le Kospi de la Corée du Sud a augmenté de près d’un demi pour cent et le S&P/ASX 200 de l’Australie a augmenté de 0,24 %. Dans les échanges au jour le jour mardi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de près de 0,1%. Le S&P 500 a ajouté 0,15% à un nouveau plus haut de clôture et le Nasdaq Composite a gagné 0,52% à 15 019,80, également un nouveau plus haut de clôture.

Le produit intérieur brut (PIB) du pays devrait croître d’environ 18,5% avec une tendance à la hausse au premier trimestre de l’exercice en cours, selon le rapport de recherche Ecowrap du SBI. Cette estimation est inférieure à la projection de croissance du PIB de la Reserve Bank of India de 21,4% pour le trimestre avril-juin. La croissance plus élevée au deuxième trimestre 2022, ou T1 FY22, est principalement due à une base faible.

Lire la suite