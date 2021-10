Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 25 octobre 2021

Les acteurs du marché suivront les bénéfices trimestriels en cours, et les indices de référence pourraient connaître une volatilité cette semaine au milieu de l’expiration des produits dérivés.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un démarrage timide lundi, comme le suggèrent les tendances SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux se négociaient à plat à 18 146 niveaux. Les acteurs du marché suivront les bénéfices trimestriels en cours, et les indices de référence pourraient connaître une volatilité cette semaine au milieu de l’expiration des produits dérivés. Lors de la session précédente, Sensex a perdu 101 points à 0,17% pour clôturer à 60 821 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 63 points ou 0,35% pour terminer à 18 114. Les marchés boursiers asiatiques ont été vus se négocier de manière mitigée au début des échanges. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,66% tandis que l’indice Topix a perdu 0,13%. Le sud-coréen Kospi a gagné 0,15%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, la moyenne industrielle du Dow Jones a enregistré un sommet record en clôture. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 73,94 points, ou 0,21 %, à 35 677,02, le S&P 500 a perdu 4,88 points, ou 0,11 %, à 4 544,9 et le Nasdaq Composite a perdu 125,50 points, ou 0,82 %, à 15 090,20.

La chambre de l’industrie PHDCCI a déclaré dimanche qu’elle s’attend à une forte croissance du PIB au cours des prochains trimestres avec la reprise économique qui s’accélère. Sur les 12 principaux indicateurs économiques et commerciaux de QET (Quick Economic Trends), suivis par l’organisme du secteur, neuf ont montré une légère augmentation de la croissance séquentielle pour le mois de septembre 2021, contre six montrant la tendance à la hausse en août 2021.

