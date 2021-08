Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 26 août 2021

in

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50, commençaient avec prudence jeudi, jour de l’expiration des contrats F&O d’août. Lors de la session précédente, les indices phares ont terminé à plat après avoir atteint de nouveaux sommets. BSE Sensex a clôturé avec des pertes marginales à 55 944, tandis que NSE Nifty 50 a terminé avec des gains marginaux, en hausse de 0,06 % à 16 634. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient avec des pertes au début des échanges jeudi, alors même que les actions américaines finissaient à des niveaux record. Le Nikkei 225 du Japon a légèrement augmenté, tandis que le Topix s’est échangé en dessous de la ligne plate. Le S&P/ASX 200 australien a perdu 0,4%. Dans les échanges de nuit à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint des sommets de clôture sans précédent avant le Jackson Hole Symposium. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,11 %, le S&P 500 de 0,22 % et le Nasdaq Composite de 0,15 %.

Les banques d’État entreprendront un programme de sensibilisation aux prêts à l’échelle nationale vers octobre, a déclaré mercredi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, alors que le gouvernement cherche à stimuler la croissance économique grâce à une poussée soutenue du crédit, en particulier aux petites et moyennes entreprises, aux commerces de détail et aux exploitations agricoles touchées par Covid. secteurs, au milieu des craintes que les banquiers soient devenus averses au risque.

