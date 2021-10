Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 26 octobre 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début de la séance. Les actions japonaises ont dominé les gains au niveau régional

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir dans le vert mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 44,50 points, soit 0,25%, à 18 185,50 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, les principaux indices ont mis fin à une séquence de 4 jours de défaites consécutives, où BSE Sensex a gagné 145 points ou 0,24% pour terminer à 60 967, tandis que Nifty de NSE a clôturé au-dessus de 18 100, en hausse de 10,50 points. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début de la séance. Les actions japonaises ont dominé les gains au niveau régional, le Nikkei 225 ayant bondi de 1,85% tandis que l’indice Topix a gagné 1,39%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial a gagné 64 points pour terminer à 35 741,15, le S&P500 a augmenté de 21,58 points et le Nasdaq Composite a ajouté 136,51 points.

L’économie devrait enregistrer une croissance de 9,5% au cours de cet exercice, par rapport à une contraction de 7,3% l’année dernière, car la reprise en cours est plus rapide et plus crédible que prévu, selon un rapport de courtage étranger. La société de courtage suisse UBS Securities India s’attend à ce que l’économie s’accélère au second semestre grâce à des vents favorables cycliques, notamment une demande refoulée et une demande externe favorable.

