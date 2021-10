Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 27 octobre 2021

Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée, même si les principaux indices de Wall Street ont enregistré des sommets de clôture record

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 affichaient une ouverture négative mercredi, un jour avant l’expiration mensuelle des F&O. Au début des échanges, les contrats à terme Nifty régnaient à 18299,50, en baisse de 34 points ou 0,19% sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a bondi de 383 points ou 0,63% à 61 350,26, tandis que Nifty 50 a terminé à 18 268, en hausse de 0,79% ou 143 points. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée, même si les principaux indices de Wall Street ont enregistré des sommets de clôture record. Les actions japonaises ont dominé les gains au niveau régional, le Nikkei 225 ayant bondi de 1,77% pour clôturer à 29 106,01 tandis que l’indice Topix a gagné 1,15 % à 2 018,40. Dans le commerce au jour le jour, les indices boursiers américains ont clôturé en hausse, le Dow Industrials et le S&P 500 atteignant de nouveaux records. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 15,73 points, ou 0,04 %, à 35 756,88 ; le S&P 500 a gagné 8,31 points, ou 0,18 %, à 4 574,79 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 9,01 points, ou 0,06 %, à 15 235,72.

Des poids lourds de l’indice tels que Maruti Suzuki, ITC et Titan Company devraient annoncer leurs résultats du trimestre de juillet à septembre pour l’exercice en cours. Parallèlement à cela, Larsen & Toubro, IndusInd Bank, Bajaj Auto, Punjab National Bank, annonceront également leurs résultats du deuxième trimestre aujourd’hui.

