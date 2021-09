Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 27 septembre 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient dans le vert au début des échanges lundi, alors que les investisseurs cherchaient des éclaircissements sur la crise d’Evergrande en Chine, les marchés boursiers japonais étant en tête des gains. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une ouverture d’écart lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux régnaient à 17950,50 sur la bourse de Singapour, en hausse de 92,50 points ou 0,52%. Lors de la session précédente, le Sensex a clôturé à 163,11 points, soit 0,27% de plus à 60 048,47, le plus large Nifty50 s’est établi à 17 853,20 points, en hausse de 30,25 points. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient dans le vert en début de séance lundi, alors que les investisseurs cherchaient des éclaircissements sur la crise d’Evergrande en Chine, les marchés boursiers japonais étant en tête des gains. Le Nikkei 225 du Japon a bondi de plus de 2%, l’indice Topix a gagné 2,31%, tandis que le Kospi de la Corée du Sud s’est replié. Dans les échanges de nuit de vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 33,18 points, le S&P 500 a gagné 6,5 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 4,55 points.

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a déclaré que l’Inde avait besoin d’au moins 4 à 5 grandes banques supplémentaires comme la State Bank of India (SBI) pour soutenir l’appétit croissant pour le crédit d’une économie en reprise rapide dans le monde post-Covid. Sitharaman dimanche, alors qu’il s’adressait à la 74e assemblée générale annuelle de l’Association des banques indiennes (IBA) à Mumbai, a déclaré que l’économie était en mode de réinitialisation après les ravages causés par la pandémie.

Lire la suite