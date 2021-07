Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 28 juillet 2021

Les actions de Hong Kong ont été sous pression, où l’indice Hang Seng a chuté de plus de 8% en deux jours

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un démarrage positif mercredi, un jour avant l’expiration des contrats de juillet. Lors de la session précédente, les principaux indices avaient fini dans le rouge en raison de la faiblesse des marchés européens, de la liquidation des géants chinois de la technologie et du début décevant des bénéfices des sociétés pharmaceutiques. L’indice Nifty Pharma a connu la pire chute sur une seule journée depuis décembre de l’année dernière. Les marchés boursiers asiatiques ont continué de baisser en début de séance de mercredi. Les actions de Hong Kong ont été sous pression, où l’indice Hang Seng a chuté de plus de 8% en deux jours. Le Nikkei du Japon a baissé de 1,21% dans les premiers échanges. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en baisse, la réunion politique en cours de la Réserve fédérale ayant maintenu les investisseurs en alerte. Le Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse de 0,2%, le S&P 500 a perdu 0,5% et le Nasdaq Composite a glissé de 1,2%.

Les bagues Rolex ont récupéré 219,3 crores de roupies auprès de 26 investisseurs principaux le 27 juillet 2021. L’introduction en bourse de 731 crores de roupies sera ouverte à la souscription le mercredi 28 juillet 2021, au prix de 880-900 roupies par action. L’émission comprend une nouvelle émission de Rs 56 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de Rs 75 lakh actions par Rivendell PE LLC (anciennement NSR-PE Mauritius LLC). Il s’agit de la 29e introduction en bourse de l’année civile 2021.

