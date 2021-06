Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 28 juin 2021

in

Les contrats à terme astucieux régnaient à 15 900, en hausse de 29 points ou 0,18% sur la bourse de Singapour

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire positif lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux régnaient à 15 900, en hausse de 29 points ou 0,18% sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, le BSE Sensex à 30 actions a gagné 226 points pour clôturer à 52 925 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a bondi de 69 points et a terminé à 15 860. Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance lundi. Le Nikkei 225 du Japon a glissé dans les échanges matinaux tandis que l’indice Topix a gagné 0,11%. Les actions australiennes ont également glissé, le S&P/ASX 200 ayant chuté de 0,32 %. Les indices boursiers américains à Wall Street, ont terminé en demi-teinte vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,69%, tandis que le S&P 500 a gagné 0,33%. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,06 %.

Le Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS Hospitals) et Dodla Dairy feront leur bourse lundi. Les actions de ces sociétés seront cotées à la BSE et à la National Stock Exchange (NSE). KIMS a levé 2 144 crores de roupies grâce à son introduction en bourse tandis que Dodla Dairy a récolté 520 crores de roupies grâce à son émission publique.

