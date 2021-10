Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 28 octobre 2021

Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient à la baisse en début de séance jeudi

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire positif jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des options et d’expiration mensuelle des dérivés. Les contrats à terme astucieux régnaient à 18 237, en hausse de 25 points ou 0,14% sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a clôturé en baisse de 206 points ou 0,34% à 61 143 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 57 points ou 0,31% pour terminer à 18 210. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse en début de séance jeudi. Le Nikkei du Japon a baissé de 1,2 pour cent tandis que l’indice Topix a perdu 1,13%. Dans le commerce de nuit à Wall Street, le Nasdaq a fini peu changé mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 266,19 points, ou 0,74%, à 35 490,69, le S&P 500 a perdu 23,11 points, ou 0,51%, à 4 551,68 et le Nasdaq Composite a ajouté 0,12 point, ou inchangé, à 15 235,84.

L’introduction en bourse de 5 352 crores de Rs de Nykaa devrait s’ouvrir jeudi à une fourchette de prix fixe de 1 085 à 1 125 Rs par action. La plate-forme de commerce électronique de mode, gérée par la société mère FSN E-Commerce, est promue par Falguni Nayar et soutenue par la société de capital-investissement TPG. Nykaa a reçu le feu vert de SEBI pour l’introduction en bourse plus tôt ce mois-ci, ainsi que six autres sociétés.

