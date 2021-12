Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 29 décembre 2021

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : les indices de référence des marchés boursiers nationaux commençaient mal mercredi, en raison de la faiblesse des indices mondiaux.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un départ négatif mercredi, en raison de la faiblesse des indices mondiaux. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 50 points, soit 0,3% de baisse à 17 213 à la bourse de Singapour au début des échanges. Lors de la session précédente, Sensex a terminé 477,24 points ou 0,83% de plus à 57 897,48, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 147 points ou 0,86 pour s’établir à 17233,25. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier de manière mitigée au début des échanges alors que les investisseurs évaluaient l’impact de la variante Omicron Covid. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,82% et l’indice Topix a également baissé de 0,44%. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,75%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, le S&P 500 a clôturé en légère baisse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 95,83 points, soit 0,26 %, le S&P 500 a perdu 4,84 points, soit 0,10 %, et le Nasdaq Composite a perdu 89,54 points, soit 0,56 %.

Le produit intérieur brut (PIB) réel du pays devrait maintenir un taux de croissance de 9 pc au cours des exercices 2022 et 2023, au milieu des inquiétudes concernant la variante Omicron de COVID-19, selon un rapport. L’économie indienne a progressé de 8,4 pour cent au deuxième trimestre de l’exercice en cours, contre une croissance de 20,1 pour cent au cours du trimestre d’avril à juin.

Part du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, ESB, NSE, Cours des actions, Actualités boursières Mises à jour en direct