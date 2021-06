Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 29 juin 2021

in

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient de plat à négatif, en baisse de seulement 4,50 points à 15 869,50 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé en baisse de 189 points, soit 0,36 %, à 52 735,59, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi en baisse de 46 points à 15 815. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse mardi, alors même que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré des sommets de clôture record à Wall Street. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 1,03 pour cent au début des échanges tandis que l’indice Topix a perdu 1,11 pour cent. Le Kospi de la Corée du Sud a également perdu 0,17%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le S&P 500 a gagné 0,23 %, le Nasdaq Composite a augmenté de 0,98 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 150,57 points.

Le gouvernement a dévoilé lundi un ensemble de mesures visant à augmenter les flux de crédit vers plusieurs secteurs, principalement les MPME, les petits emprunteurs, les prestataires de soins de santé et les secteurs à forte intensité de contact tels que les voyages et le tourisme. Alors que l’allégement global, tel qu’estimé par le gouvernement, s’élevait à Rs 6,29 lakh crore, une part importante de Rs 2,68 lakh crore est un crédit à faciliter.

