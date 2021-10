Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 29 octobre 2021

Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges. Le Nikkei 225 japonais a grimpé de 0,12%. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles de commencer en territoire positif vendredi. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 15,50 points ou 0,09 % à 17 896 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, l’indice Sensex à 30 actions a enregistré son plus gros krach sur une journée depuis avril, plongeant de plus de 1 150 points pour clôturer à 59 984,70. Alors que NSE Nifty a perdu 353,70 points pour s’établir à 17 857,25. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges. Le Nikkei 225 du Japon a grimpé de 0,12% tandis que l’indice Topix était stable. Le sud-coréen Kospi a gagné 0,57%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Nasdaq Composite a atteint un record jeudi. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 137,92 points, ou 0,39%, à 35 628,61, le S&P 500 était en hausse de 33,32 points, ou 0,73%, à 4 585,00, et le Nasdaq Composite était en hausse de 165,59 points, ou 1,09%, à 15 401,42.

Fino Payments Bank a annoncé mardi avoir fixé une fourchette de prix de Rs 560 à 577 par action pour son offre publique initiale de Rs 1200 crore, qui s’ouvrira le 29 octobre. La vente initiale d’actions de trois jours se terminera le 2 novembre, le l’entreprise a annoncé lors d’une conférence de presse virtuelle. L’offre publique initiale (IPO) comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 300 crore et une offre de vente (OFS) de 15 602 999 actions par le promoteur Fino Paytech.

