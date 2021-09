Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 29 septembre 2021

Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient à la baisse, reflétant une chute du jour au lendemain à Wall Street.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 étaient sur le point d’être fortement vendus mercredi, un jour avant l’expiration des contrats à terme et d’options de septembre de Nifty et Bank Nifty. Lors de la session précédente, BSE Sensex a enregistré une baisse de 410 points à 59 668, l’indice Nifty 50 a terminé le commerce à 17 734, en baisse de 121 points. Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient à la baisse, reflétant une chute du jour au lendemain à Wall Street. Le Nikkei du Japon a glissé de 2,41% tandis que l’indice Topix a chuté de 2,5%. Le Kospi de la Corée du Sud a perdu 1,85 pour cent. Dans les échanges au jour le jour, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 569,38 points, soit 1,63% ; le S&P 500 a perdu 90,48 points, soit 2,04 % ; et le Nasdaq Composite a perdu 423,29 points, soit 2,83%.

Les rendements des obligations de référence ont augmenté de près de 9 points de base au cours des trois derniers jours, faisant suite à une forte hausse des rendements du Trésor américain après que la Réserve fédérale a indiqué une réduction plus rapide que prévu de ses achats d’obligations et avec des prix du pétrole brut atteignant 80 $ le baril. Mardi, le rendement obligataire de référence 6,10 %-2031 a clôturé à 6,2281%, contre 6,2087% à la clôture de la séance de bourse précédente. Le rendement de l’obligation de référence le 23 septembre oscillait autour de 6,1397%.

