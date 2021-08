Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 30 août 2021

Dans le commerce du jour au lendemain à Wall Street, les actions américaines ont bondi alors que les rendements du Trésor américain ont chuté vendredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale américaine pourrait commencer à réduire son programme d’achat d’obligations d’ici la fin de l’année, mais n’a pas donné de calendrier précis. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient à des niveaux record lundi. BSE Sensex a bondi de près de 400 points pour atteindre un record de 56 528, et Nifty 50 a atteint un nouveau record de 16 830. Titan, Tata Steel, Maruti Suzuki, M&M, Asian Paints, NTPC, L&T, HDFC, RIL, Bajaj Finserv, Bharti Airtel ont été les meilleurs gagnants de l’ESB Sensex. Power Grid Corporation of India était le seul retardataire de Sensex. Tous les indices sectoriels Nifty se négociaient en territoire positif, Bank Nifty augmentant d’un demi pour cent. L’indice Nifty Metal a bondi de 1,73 pour cent.

Malgré le choc sévère de la pandémie, la macroéconomie indienne est plus saine et prête pour une croissance plus rapide, a déclaré dimanche l’éminent économiste Ashima Goyal, observant que la reprise après la première et la deuxième vague a été plus rapide que prévu et pointe vers les forces inhérentes de l’économie.

