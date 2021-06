Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 30 juin 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient également à la hausse mercredi matin. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty devaient ouvrir en territoire positif mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux régnaient à 15 829,50, en hausse de 42 points ou 0,27% sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé en baisse à 52 549,6 tandis que l’indice plus large Nifty 50 a clôturé à 15 748. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient également à la hausse mercredi matin. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,55% et le Topix de 0,45%. Le Kospi de la Corée du Sud était en hausse de 0,31%. Les indices boursiers américains à Wall Street ont terminé sur des gains dans les échanges au jour le jour. Le Dow Jones Industrial et le S&P 500 ont chacun augmenté de 0,03 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,2 %.

La Reserve Bank of India est dans une impasse, étant donné la situation actuelle d’inflation qui dépasse la fourchette prescrite et d’affaiblissement de la croissance, a déclaré mardi une maison de courtage britannique. La banque centrale ne pourrait relever le taux des prises en pension que d’ici le premier trimestre du prochain exercice (avril-juin 2022) et continuer à maintenir une position accommodante dans l’intervalle, a déclaré l’économiste en chef de Barclays pour l’Inde, Rahul Bajoria, dans une note.

