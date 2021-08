Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 31 août 2021

Au début des échanges, les contrats à terme Nifty se négociaient à 30,50 points, soit 0,18%, à 16 934 sur la bourse de Singapour.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Mardi, les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un démarrage en baisse, comme le suggèrent les tendances négatives sur SGX Nifty. Au début des échanges, les contrats à terme Nifty se négociaient à 30,50 points, soit 0,18%, à 16 934 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a bondi de 765 points ou 1,36% à 56 889,76, et Nifty 50 a clôturé la journée à 16 931, en hausse de 1,35% ou 226 points. Les marchés boursiers asiatiques ont principalement chuté dans les échanges de mardi matin, le Nikkei 225 japonais en baisse de 0,1% tandis que l’indice Topix a baissé de 0,27%. Kospi de la Corée du Sud a plongé de 0,15%. Alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records lundi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,1%, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont respectivement augmenté de 0,6% et 0,9%.

L’Office national des statistiques publiera les chiffres du PIB pour le trimestre d’avril à juin le 31 août 2021. RBI MPC dans sa résolution du 6 août 2021 a déclaré qu’il s’attend à ce que le PIB du trimestre de juin augmente de 21,4%. Un récent sondage de 41 économistes mené par l’agence de presse . a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 20 % au cours du trimestre de juin, contre une contraction record de 24,4 % au cours de la même période il y a un an.

