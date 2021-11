Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 9 novembre 2021

Les pairs asiatiques ont été vus se négocier dans le vert, à la suite de gains du jour au lendemain à Wall Street qui ont amené les principaux indices à enregistrer des sommets de clôture. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence. Au cours de la séance précédente, les principaux indices avaient enregistré une nette reprise, tirée par les avancées des valeurs technologiques, automobiles et financières. L’indice des 30 actions a terminé à 60 586, en hausse de 518 points ou 0,86%. Alors que Nifty de NSE a bondi de plus de 150 points ou 0,85% pour terminer à 18 068,55. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier dans le vert, à la suite de gains du jour au lendemain à Wall Street qui ont amené les principaux indices à enregistrer des sommets de clôture. Le Nikkei 225 plus large du Japon a gagné 0,13% tandis que l’indice Topix s’est échangé dans le rouge. L’indice Hang Seng de Hong Kong s’est négocié en hausse de 0,63%. Le sud-coréen Kospi a perdu 0,2%. En Australie, le S&P/ASX 200 a perdu 0,17%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 104,27 points, ou 0,29%, à 36 432,22, le S&P 500 a gagné 4,17 points, ou 0,09 %, à 4 701,7 et le Nasdaq Composite a ajouté 10,77 points, ou 0,07 %, à 15 982,36 .

La plus grande offre publique initiale d’actions de One97 Communications en Inde, la société mère de Paytm, a été souscrite à 18% le premier jour, après avoir reçu des offres pour 88,23 lakh actions contre 4,83 crore actions offertes, selon les données des bourses publiées lundi.

