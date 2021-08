Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 10 août 2021

Deux autres introductions en bourse – Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance – devraient ouvrir à la souscription mardi

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un début prudent mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 24 points ou 0,15% à 16 250 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a terminé à 125 points ou 0,23 % à 54 403, tandis que l’indice Nifty 50 a gagné 20,05 points ou 0,12 % pour s’établir à 16 258. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée en début de séance mardi, après des pertes du jour au lendemain à Wall Street. Le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,3% tandis que l’indice Topix a progressé de 0,34%. Le Kospi plus large de la Corée du Sud a chuté de plus d’un demi pour cent. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,31 %, le S&P 500 a perdu 0,09 % et le Nasdaq Composite a ajouté 0,16 %.

Deux autres introductions en bourse – Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance – devraient être ouvertes à la souscription le mardi 10 août 2021. Chemplast Sanmar a fixé une fourchette de prix de Rs 530-541 par action, tandis que l’émission Aptus Value Housing Finance sera vendue en un prix de Rs 346-353 par action. D’autre part, les introductions en bourse de CarTrade Tech et Nuvoco Vistas, qui ont été ouvertes à la souscription lundi, ont été souscrites respectivement à 41% et 16%.

