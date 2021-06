Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 10 juin

Le VIX indien s’est établi à 14,75 mercredi, en baisse de 3,1%. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont été témoins d’une faiblesse soudaine des plus hauts mercredi, forçant Sensex et Nifty à finir dans le rouge. S&P BSE Sensex était à 51 941 à la cloche de clôture tandis que le chouette 50 a terminé à 15 635. Jeudi matin, SGX Nifty s’échangeait dans le vert, signalant une accélération positive des marchés intérieurs avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux étaient cependant mitigés. Les indices boursiers de Wall Street ont terminé dans le rouge, tandis que la plupart de leurs pairs asiatiques étaient en hausse avec des gains. Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ se négociaient tous dans le vert.

La vaccination et la mise en place de mesures fiscales pourraient être essentielles pour relancer l’investissement et la consommation dans l’économie, a déclaré mercredi le ministère des Finances. Dans son dernier rapport mensuel sur l’économie, le ministère des Affaires économiques a déclaré, comme en témoigne le trimestre de mars, où “la croissance des investissements a généré des retombées positives pour la consommation, y compris dans les secteurs sensibles aux contacts, ces mesures faciliteraient la reprise après la deuxième vague ». Le rapport indique que la vaccination de 75 à 80 % de la population, pour obtenir une immunité collective, renforcera la confiance des consommateurs et des producteurs et revigorera les moteurs de la croissance économique.

