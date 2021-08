Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 11 août

La correction sur les marchés plus larges s’est poursuivie mardi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux ont oscillé entre gains et pertes mardi, mais ont réussi à terminer la journée avec des gains. S&P BSE Sensex était à 54 554 à la clôture tandis que NSE Nifty 50 a terminé la journée à 16 280. Les marchés plus larges ont sous-performé, les indices à petite et moyenne capitalisation continuant de se déplacer vers le sud. Mercredi matin, SGX Nifty était dans le vert, signalant une montée en puissance positive avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux ont été largement positifs. A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont fait un bond en avant tandis que le NASDAQ a terminé dans le rouge. Parmi les pairs asiatiques, seul KOSPI était dans le rouge tandis que d’autres ont gagné.

Aujourd’hui est le dernier jour pour vous inscrire aux introductions en bourse de CarTrade Tech et Nuvoco Vistas Corporation. Jusqu’à présent, l’introduction en bourse de CarTrade Tech a été souscrite 0,99 fois, les investisseurs particuliers ayant souscrit leur part 1,53 fois. Les NII et les QIB n’ont pas entièrement souscrit à leur part de l’émission. L’introduction en bourse de Nuvoco Vistas, quant à elle, a été souscrite 0,29 fois jusqu’à présent. Les investisseurs particuliers mènent le processus d’appel d’offres, en souscrivant leur part 0,51 fois. D’autre part, Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance India entrent dans le deuxième jour de vente de leurs introductions en bourse. Les introductions en bourse ont été souscrites 0,16 fois et 0,24 fois respectivement.

