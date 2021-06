Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 11 juin

Les indices boursiers à Wall Street ont grimpé en flèche. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices boursiers de référence ont grimpé en flèche jeudi, inversant la faiblesse à court terme apparue plus tôt dans la semaine. Hier, à la cloche de clôture, le S&P BSE Sensex était en hausse de 358 points à 52 300 tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 15 737. Les contrats à terme astucieux sur la bourse de Singapour s’échangeaient de 29 points de plus vendredi matin, laissant entrevoir une dynamique positive continue sur Dalal Street. Les indices mondiaux étaient cependant mitigés même si Wall Street a atteint des sommets records. Shanghai Composite et TOPIX étaient en baisse dans le rouge tandis que Hang Seng, Nikkei 225 et KOSPI ont bondi à la hausse.

Le plus grand prêteur de l’Inde, la State Bank of India, pourrait transférer des créances douteuses d’une valeur de 20 000 crores de roupies à la National Asset Reconstruction Company. Ledit montant fera partie du crore de Rs 89 000 provenant de 22 comptes identifiés par les banques à transférer au NARC proposé. Les actifs non productifs (NPA) identifiés par SBI comprennent Essar Power Gujarat, Coastal Energy et Reliance Naval. Au fil du temps, les prêteurs devraient transférer des prêts d’une valeur de près de 2 millions de roupies lakh à la mauvaise banque. Plus tôt cette année, dans son discours sur le budget, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la création d’une société de reconstruction d’actifs et d’une société de gestion d’actifs pour la résolution des actifs stressés.

