Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 11 novembre 2021

Le marché boursier asiatique s’échangeait de manière mitigée au début de la séance de jeudi. Image: Pixabay

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire négatif le jour d’expiration hebdomadaire de F&O. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 42,50 points ou 0,24% de moins à 17 973 sur la bourse de Singapour. Les analystes s’attendent à de la volatilité sur les marchés en raison de l’expiration des contrats à terme et d’options. Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée au début de la séance de jeudi. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de plus d’un demi pour cent, tandis que l’indice Topix a gagné 0,3 pour cent. Le sud-coréen Kospi a perdu 0,69%. Wall Street a clôturé en forte baisse dans les échanges au jour le jour mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 240,04 points, ou 0,66%, à 36 079,94, le S&P 500 a perdu 38,54 points, ou 0,82%, à 4 646,71 et le Nasdaq Composite a perdu 263,84 points, ou 1,66%, à 15 622,71.

Déclarant que les impulsions de croissance et les indicateurs à évolution rapide sont forts, le gouverneur de la Banque de réserve Shaktikanta Das a exprimé mercredi la confiance que l’économie écrasait aux 9,5% prévus pour cet exercice.

