Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 13 août 2021

Le marché boursier asiatique s’échangeait avec des pertes en début de séance vendredi, menés par le marché boursier sud-coréen. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire négatif vendredi, après avoir terminé à de nouveaux sommets lors de la session précédente. À la cloche de clôture, BSE Sensex a bondi de 318,05 points à 54 843,98. Nifty de NSE a gagné 82 points ou 0,5% pour s’établir à 16 364. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient avec des pertes en début de séance vendredi, menés par le marché boursier sud-coréen. Le Nikkei 225 du Japon a perdu 0,17% tandis que l’indice Topix était légèrement en hausse. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Dow et le S&P 500 ont atteint des clôtures record pour une troisième journée consécutive jeudi, le Dow Industrial Average a augmenté de 0,04 %, le S&P 500 a gagné 0,30 % et le Nasdaq Composite a ajouté 0,35 %.

L’inflation des prix de détail est tombée à 5,59 % en juillet, principalement en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires, selon les données officielles publiées jeudi. L’inflation basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) était de 6,26 % en juin et de 6,73 % en juillet 2020. La production industrielle a bondi de 13,6 % en juin, principalement en raison d’un effet de base faible et des bonnes performances des secteurs manufacturier, minier et énergétique. mais la sortie est restée inférieure au niveau d’avant la pandémie.

