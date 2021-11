Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 15 novembre

Les introductions en bourse de Tarsons Products Limited et Go Fashion (Inde) ouvriront cette semaine, gardant Dalal Street occupée avec plus d’offres publiques. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux entrent dans la séance de négociation de cette semaine grâce aux solides gains enregistrés vendredi. S&P BSE Sensex a gagné 767 points ou 1,28% pour terminer à 60 686 points tandis que l’indice NSE Nifty 50 a zoomé pour terminer au-dessus de 18 100. Les marchés plus larges ont légèrement augmenté tandis que India VIX, la jauge de volatilité, a chuté de près de 7%. Lundi matin, SGX Nifty était confortablement dans le vert, laissant présager un début de transaction positif. Les indices mondiaux ont été largement positifs avec les gains de Hang Seng, Topix, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ, reflétant la hausse de Wall Street vendredi tandis que Shanghai Composite a glissé.

Les introductions en bourse de Tarsons Products Limited et Go Fashion (Inde) ouvriront cette semaine, gardant Dalal Street occupée avec plus d’offres publiques. Alors que l’introduction en bourse de Tarsons Products sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui, celle de Go Fashion débutera mercredi. Les investisseurs peuvent enchérir sur les actions de Tarsons Products Limited dans la fourchette de prix fixe de Rs 635-662 par action, tandis que l’introduction en bourse de Go Fashions peut être souscrite dans une fourchette de prix de Rs 655-690 chacune. Jusqu’à présent ce mois-ci, le marché primaire a connu huit émissions publiques, dont celle de Paytm, Nykaa et Policybazaar.

